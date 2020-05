Le SeGEC demande aux experts des indices quant à la rentrée de septembre

La rentrée de septembre se fera-t-elle de manière habituelle, ou bien partagée entre du présentiel et des cours à distance ? Interrogé par Fabrice Grosfilley dans ‘Toujours + d’Actu’, Conrad van de Werve, directeur de la communication du SeGEC, le secrétariat général de l’Enseignement catholique, demande des indices aux experts quant à la manière dont s’organisera le mois de septembre dans les écoles.

“On sait bien qu’on est à quelques mois de la rentrée. Mais pour que l’école soit organisable, il faut au minimum qu’on ait des indices. Il faut savoir dans quelle perspective on s’inscrit. Est-ce qu’on va avoir une rentrée habituelle, comme chaque année, ou une rentrée hybride ? On aimerait bien avoir des réponses, des indications de la part des experts, on n’en a pas pour le moment, parce que, si effectivement on se retrouve dans le scénario d’une rentrée hybride, avec à la fois des cours en classe et à distance, il est urgent qu’avec les autorités publiques, on se mette autour de la table pour voir comment organiser des choses“, explique Conrad van de Werve, “On ne peut pas continuer à travailler à la petite semaine. L’enseignement est un gros paquebot : il y a 100.000 enseignants et 900.000 élèves, et donc il faut que les choses puissent s’organiser“.

Quant au retour de tous les élèves dans tous les niveaux durant le mois de juin, évoquée par la Flandre, “sur le fond, nous n’avons pas d’objection, l’intention est bonne“, explique Conrad van de Werve, directeur de la communication du SeGEC, “Mais en pratique, il faut voir comment les choses s’organisent. On souhaite avoir de la clarté, une ligne claire : on entend les experts qui entrouvrent des portes, mais, nous, on voudrait savoir ce qu’il en est clairement des règles de distanciation. Pour le moment, ces règles sont très précises et assez contraignantes : il faut 8 m² par enseignant et 4m² par élève. Alors, que fait-on ? On reste dans ces standards ou va-t-on vers un assouplissement ? On entend des experts dire qu’on peut effectivement réduire cette distance, mais il faut qu’on soit au clair par rapport à la distance et aux critères précis. On veut davantage de clarté avant d’avancer“.

“Il y a une vraie satisfaction de pouvoir retourner à l’école”

Une enquête a été réalisée au niveau de la fédération de l’enseignement fondamental, explique Conrad van de Werve, concernant la fréquentation dans les différentes années de primaire, dont les conclusions sont parvenues ce mardi. Parmi les questions posées aux chefs d’établissement, celle de la joie des élèves à retourner à l’école. “Peu importe l’indice socio-économique, la satisfaction est de 85 à 96%. C’est une petite note d’optimisme. On voit que du côté des élèves, il y a une vraie satisfaction de pouvoir retourner à l’école“.

ArBr – Photo : Belga