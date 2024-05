Yvon Englert (PS) plaide pour le vote de la loi IVG après le 9 juin: “Il y a une majorité politique pour le faire”

Yvon Englert est revenu sur l’occupation en cours à l’ULB mais aussi sur la dépénalisation totale de l’avortement, lui qui était coprésident du groupe d’experts chargé d’évaluer la loi IVG. L’ancien recteur de l’ULB, actuel candidat pour le parti socialiste à la Chambre, était l’invité de Bonjour Bruxelles.

Alors que des étudiants propalestiniens occupent des locaux de l’université, “c’est une tendance planétaire”, estime Yvon Englert, “il n’y a pas de raison que la Belgique y échappe. Le souci pour l’université est double : protéger la liberté d’expression et être intraitable sur l’antisémitisme et la sécurité. (…) On ne va pas résoudre le conflit Israélo-palestinien ici mais il faut que ce débat ait lieu.”

Celui qui a coprésidé le groupe d’experts chargé d’évaluer la loi IVG a également regretté que le rapport, pourtant approuvé par l’ensemble des experts, soit resté sans suite : “le politique nous l’a commandé mais il n’en a rien fait.” S’il est candidat aux élections aujourd’hui c’est avec le désir de peser : “Il y a depuis deux législatures une majorité pour faire évoluer la loi dans le sens du rapport du groupe d’expert, il faut que cette réalité se traduise.” Et l’après 9 juin pourrait être le bon moment pour le faire : “Oui! C’est le premier scénario.” A cet égard, il dit être inquiet du rapprochement entre le MR et le CDV, alors que ce dernier parti avait exigé la mise au frigo du texte lors de la législature précédente. Il espère que la période d’affaire courantes permettra de pousser ce dossier et d’obtenir un vote sans blocage de la part du CdV : “Il y a une majorité politique.”

►Ecouter l’interview d’Yvon Englert, ancien recteur de l’ULB et candidat PS à la Chambre, dans Bonjour Bruxelles