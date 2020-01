Le chroniqueur radio Stéphane Guillon invité de LCR ce lundi

Acteur, humoriste et chroniqueur radio français, Stéphane Guillon est l’invité du Courier Recommandé ce lundi pour son spectacle “Premier adieux” qu’il joue en Belgique dans les prochains jours. Viré de France Inter il y a quelques années, le chroniqueur radio a annoncé qu’il ferait son retour prochainement sur les ondes d’Europe 1, pendant l’après-midi. L’humoriste se dit également très attaché à Bruxelles : “Je me partage en Paris et Schaerbeek, à mi-temps“.

