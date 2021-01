Un contrat de rénovation urbaine pour le quartier de la Gare du Midi

Le gouvernement bruxellois a approuvé le lancement d’un nouveau contrat de rénovation urbaine (CRU). Ce nouveau programme de revitalisation urbaine est baptisé “Autour de la Gare du Midi”.

Le CRU est un outil d’investissement dans les zones moins favorisées de la Région. Il a pour vocation principale le développement de l’espace public et des infrastructures de maillage urbain, au-delà des territoires communaux. Cela entraîne une implication accrue des communes, de perspective.brussels et d’urban.brussels. “La zone de la Gare du Midi, marquée par un manque d’investissements publics dans le passé, a de grands défis à relever. On y trouve des fractures urbaines diverses telles que la gare du Midi et la petite ceinture, et le périmètre manque de services de proximité et d’équipements métropolitains“, a expliqué vendredi le ministre-président bruxellois Rudi Vervoort (PS).

Développer les infrastructures et l’espace public

La zone d’étude s’étend sur le territoire des communes de Saint-Gilles, Bruxelles-Ville et Anderlecht. En lançant sa phase d’élaboration à partir du 1er avril 2021, le gouvernement bruxellois a voulu tenir compte notamment du début du chantier de la station de métro “Constitution”, de la programmation des chantiers de Bruxelles-Mobilité autour et sur les “bermes centrales”, du démarrage du processus du PAD Midi ou encore de la finalisation du programme opérationnel du CQD “Gare habitante”, a-t-il précisé. Parallèlement aux grands chantiers métropolitains de la zone, il était important de développer des programmes opérationnels de proximité en y impliquant les habitants et associations du quartier de la gare.“

