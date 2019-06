Laeken: le Brass’Art Digitaal Café ferme ses portes

Le café citoyen et culturel, qui avait pour but d’être un lieu de rencontres pour les citoyens, artistes et associations, avait ouvert le 19 janvier dernier à la Maison de la création.

Le Brass’Art Digitaal Café a vu le jour sur la place communale de Molenbeek un an après les attentats du 22 mars 2016. Ouvert à l’initiative des autorités locales, l’espace est destiné à rassembler les habitants de la commune à travers des activités artistiques et culturelles et à redynamiser le quartier est entièrement par plusieurs citoyens. Début janvier, un deuxième établissement de ce type a été ouvert cette fois à la Maison de la création à Laeken. L’objectif à terme était d’en ouvrir d’autres dans la capitale, mais le Brass’Art Digitaal Café de Laeken a annoncé la fermeture de ses portes.

“C’est avec tristesse que nous annonçons la fermeture officielle du Brass’Art Digitaal Café à Laeken dans le bâtiment de la belle Maison de la création. En attendant la réouverture à Molenbeek, nous sommes donc toujours à la recherche d’un lieu sur Laeken. Le Brass’Art #1020 vous remercie pour votre fidélité et votre soutien. En espérant que ce projet continue à faire des petits. D’ici là, nous vous souhaitons de bonnes vacances et rendez-vous à la rentrée pour sûrement de nouvelle aventures”, indique, sur Facebook, Mohamed Ouachen, fondateur des Brass’Art Digitaal Cafés.

J. Th. – Photo: Facebook Brass’Art Digitaal Café