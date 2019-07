La musique folk du monde mise à l’honneur au festival Brosella

Le plus ancien festival de Bruxelles, le Brosella festival, a lieu ce week-end au parc d’Osseghem, situé au pied de l’Atomium à Laeken. L’événement, qui s’est paré d’un tout nouveau logo, offre au public un véritable patchwork de musiques, entre folk, jazz, musique du monde, groove ou encore électro.

La programmation de ce samedi fait la part belle à la musique folk, sous toutes ses déclinaisons à travers le monde. Se produiront notamment, le groupe de musiciens Refugees for Refugees ainsi que le quatuor portugais Danças Ocultas, accompagné par la chanteuse-violoncelliste Dom La Nena.

L’agenda de la journée du dimanche est aussi riche qu’hétéroclite avec tantôt des sonorités groovy, tantôt des rythmes hip-hop. Des performances en musique jazz, classique et électronique sont également attendues. On citera entre autres la venue du contrebassiste de jazz Stéphane Kerecki, du trompettiste Paolo Fresu et du contrebassiste suédois Lars Danielsson.

► Reportage de Murielle Berck et Quentin Rosseels