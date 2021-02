La méfiance vis-à-vis du vaccin reste trop grande, selon Test Achats

Seuls 4 Belges sur 10 se disent prêts à se faire vacciner immédiatement, selon un sondage réalisé par Test Achats. Afin d’augmenter la confiance des citoyens, l’association appelle les autorités à faire preuve de transparence et à aller encore plus loin dans leurs efforts pour informer au mieux le public.

Moins d’un Belge sur trois s’estime bien ou très bien informé au sujet de la vaccination. C’est l’un des enseignements du sondage réalisé par Test Achats sur l’opinion et la perception des Belges au sujet de la vaccination. L’étude a été menée du 15 au 20 janvier 2021 sur un échantillon représentatif de plus de 1000 belges. C’est en particulier au sujet des effets secondaires (23%) et du processus de développement et d’autorisation des vaccins (26%) que les répondants soulignent avoir des lacunes.

Rôle crucial de l’information

Selon le sondage de Test Achats, sept belges sur 10 sont prêts à se faire vacciner : quatre sur 10 immédiatement, et trois sur 10 préfèrent attendre de voir les éventuels effets secondaires du vaccin avant. Par contre, deux belges sur 10 ne veulent pas se faire vacciner et un belge sur 10 est indécis. Douze pourcent des répondants déclarent ne pas vouloir se faire vacciner, même si le vaccin était obligatoire.

Or, selon les résultats du sondage, parmi ceux qui s’estiment bien ou très bien informés au sujet de la vaccination, on monte à huit sur 10 souhaitant être vaccinés et seul un sur 10 ne le souhaitant pas. “Notre sondage montre très clairement que les personnes s’estimant peu informées sont les plus réticentes à se faire vacciner“, affirme Julie Frère, porte-parole de Test Achats. “Le rôle des autorités est dès lors crucial si elles souhaitent atteindre un pourcentage suffisamment élevé de personnes vaccinées pour atteindre l’immunité de groupe.”

Rédaction, avec Belga