Ixelles lance “MaZone”, une plateforme d’e-commerce dédiée à l’économie locale

La commune d’Ixelles lance une boutique numérique pour soutenir le commerce locale et propose aux artisans et commerçants de la rejoindre.

Groupe One et Urbike sont partenaires de l’initiative, qui vise à permettre la poursuite de l’activité économique locale en toute sécurité.

L’idée est de rassembler les commerçants de proximité sur une plateforme et d’assurer ensuite les livraisons en mode mobilité douce. Les commandes seront centralisées via une page Facebook, et mettront directement en lien consommateurs et commerçants.