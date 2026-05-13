Première journée internationale des personnes sans papiers à Bruxelles

Une première journée internationale des personnes sans papiers a été organisée mercredi après-midi au Marché aux Poissons, au niveau de la station de métro Sainte-Catherine, à Bruxelles, a constaté sur place l’agence Belga.

Plusieurs dizaines de personnes se sont rassemblées, mercredi dès le début de l’après-midi, pour une “kermesse militante” organisée par le groupe de travail Action Régularisation, soutenu par la Brussels Platform Armoede et une trentaine d’associations partenaires. Lors de ce rassemblement, des ateliers culinaires et autres ont été organisés en vue de mettre en lumière les talents des personnes sans papiers.

“Cette journée porte un message clair: les personnes sans papiers doivent être régularisées. La régularisation ouvre l’accès aux droits fondamentaux et renforce l’ensemble de la société. Tout le monde y gagne lorsque plus personne n’est contraint de vivre dans l’ombre“, ont notamment clamé les organisateurs.

Selon Action Régulation, quelque 120.000 personnes vivent actuellement en séjour irrégulier en Belgique, exclues de droits fondamentaux tels que l’accès au travail, les soins de santé ou la protection contre l’exploitation. “Nous voulons faire du 13 mai une véritable journée internationale, avec des actions dans plusieurs pays et des collaborations à l’échelle mondiale“, concluent les organisateurs.

Belga