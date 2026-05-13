Gare d’Uccle-Stalle : un arbre est tombé sur un train transportant des voyageurs, la ligne Bruxelles-Charleroi perturbée

Environ 300 voyageurs sont restés bloqués durant plus d’une heure dans un train immobilisé à hauteur de la gare d’Uccle-Stalle, après la chute d’un arbre sur la rame mercredi en fin d’après-midi. L’évacuation des passagers a débuté peu après 19h00, ont indiqué les pompiers de Bruxelles.

L’incident s’est produit vers 17h30. Les pompiers de Bruxelles, les services médicaux d’urgence, la police de la zone Marlow ainsi que les services ferroviaires se sont rendus sur place.

“Aucun blessé n’est à déplorer”, a précisé le porte-parole des pompiers de Bruxelles, Walter Derieuw. Selon les premières constatations, les caténaires ont probablement été touchées par la chute de l’arbre. Le courant a été coupé et le trafic ferroviaire interrompu sur la ligne 124.

“Le trafic ferroviaire est perturbé entre Bruxelles et Charleroi. Il n’y a actuellement pas de trains entre Bruxelles-Midi et Linkebeek. Nos équipes se rendent sur place pour constater les dégâts et procéder aux réparations. On ignore encore quand le trafic pourra reprendre normalement“, a détaillé le gestionnaire du réseau.

Pour des raisons de sécurité, les secours ont dû attendre la mise à la terre des installations avant de pouvoir procéder à l’évacuation des voyageurs. Un wagon se trouvait toutefois à hauteur d’un quai, facilitant l’intervention des secours et la sortie progressive des passagers. À l’heure d’écrire ces lignes, 270 voyageurs avaient pu être évacués.

Belga