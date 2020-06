Horeca : les restaurants, bars et cafés peuvent rouvrir le 8 juin

La réouverture de l’Horeca aura bien lieu lundi prochain, le 8 juin, date à laquelle entrera en application la phase 3 du déconfinement, a confirmé mercredi la Première ministre Sophie Wilmès à l’issue du Conseil national de Sécurité. Cela concerne les cafés, bars et restaurants, à condition de suivre un protocole très strict.

Tout ne sera pas rouvert, notamment les casinos, les salles de fêtes et de réception qui ne pourront rouvrir que le 1er juillet. Ces dernières ne pourront accueillir que 50 personnes au maximum. Les discothèques et boîtes de nuit ne pourront pas rouvrir avant la fin août.

La réouverture est autorisée jusqu’à 1h du matin dans l’Horeca ainsi que pour les magasins de nuit. Le ministre des Indépendants et des PME Denis Ducarme, qui siégeait également au Conseil National de Sécurité, annonce dans un communiqué finaliser, avec la ministre de l’Economie Nathalie Muylle, la liste des dispositions à respecter pour assurer la sécurité des indépendants, leur personnel et de leurs clients. Ces mesures seront intégrées dans un nouvel arrêté ministériel. Le guide de réouverture de l’Horeca sera également complété par les nouvelles règles et recommandations et sa nouvelle version mise en ligne dès demain sur le site web du SPF Economie.

Concrètement, les règles de distanciation sociale entre clients seront également d’application. Les tables seront disposées afin de garantir un intervalle d’1,5 m entre chaque client, qui ne pourront pas être plus de 10 maximum par table, dans le respect des nouvelles règles relatives aux contacts sociaux.

Il sera néanmoins possible de déroger à cette règle d’1,5 m à condition que des parois de protection en plexiglas ou d’autres barrières physiques soient disposées entre les tables. Du gel hydroalcoolique devra également être mis à disposition du personnel et des clients.

Afin d’éviter tout risque de contamination, les chaises et tables seront désinfectées après chaque passage de client. Sur la table, les pots de beurre, de sel, de poivre, d’huile et de vinaigre de bouteilles de ketchup, de paniers à pain, d’objet de décoration seront interdits. Seules des nappes, napperons, sets de table, serviettes en papier seront autorisés.

Les restaurants pourront rester ouverts jusqu’à une heure du matin sauf si l’autorité communale impose de fermer plus tôt. Cela permettra aux restaurateurs qui le souhaitent d’organiser deux services.

Les clients fumeurs pourront sortir à l’extérieur pour fumer tout en respectant les règles de distanciation

Dans les hôtels, les boissons de bienvenue ou en libre-service seront interdites et les minibars seront vides. Les gestionnaires sont invités à limiter au maximum les contacts avec les clients en élaborant des options d’enregistrement et de départ alternatifs. Les clés seront désinfectées et une attention particulière sera portée à la désinfection de certaines zones de la chambre telles que les interrupteurs ou les poignées

Enfin, il n’y aura pas de registre des visiteurs.

■ Reportage de Marine Guiet et Thierry Dubocquet, avec Stéphanie Mira