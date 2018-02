Didier Reynders (MR) n’exclut pas de gouverner avec la N-VA à Bruxelles

Invité de l’Interview, le ministre des Affaires étrangères s’estime “prêt à jouer un rôle actif dans la composition d’une majorité à Bruxelles”.

Le président de la régionale bruxelloise du MR, Didier Reynders s’est dit prêt, mercredi, à travailler avec la N-VA, en Région bruxelloise, en fonction des résultats du scrutin de 2019. “Je n’ai pas d’exclusive en la matière à part l’extrême gauche ou l’extrême droite, nous sommes prêts à travailler avec ceux qui veulent changer les choses“, a-t-il expliqué ce mercredi sur le plateau de BX1.

Rappelant que pour pouvoir changer les choses, il fallait avant tout sortir vainqueur du scrutin, Didier Reynders a précisé qu’il n’était pas favorable à une formule de gestion séparée du gouvernement bruxellois par les majorités dans chaque groupe linguistique si la N-VA est incontournable.

Cette hypothèse a été envisagée récemment par le président de DéFI Olivier Maingain.

“Je en vais pas vous dire que nous n’allons pas pouvoir gouverner avec la N-VA quand on voit ce que nous faisons au gouvernement fédéral“, a commenté Didier Reynders, se disant également opposé à une formule de gestion des affaires courantes.

“On a réussi à mettre l’institutionnel de côté et à travailler la N-VA sur le socio-économique. A Bruxelles, nous sommes prêts à travailler avec celles et ceux qui voudront changer un certain nombre de choses“, en matière de mobilité et sur des sujets très présents dans l’opinion publique, a-t-il encore dit, évoquant notamment les domaines de la sécurité et de la propreté.

L’objectif du MR aux communales? “Consolider nos six mayorats”

Quel est l’objectif du MR bruxellois pour les élections d’octobre prochain? “Nous avons six mayorats pour l’instant et notre but est de consolider la situation actuelle. Nous sommes dans 13 majorités sur les 19. Je souhaite également qu’on consolide notre position dans les communes à facilité, et si possible qu’on étende notre influence.”

Didier Reynders se voit-il ministre-président bruxellois après les élections de 2019? Il ne l’exclut pas. “Je suis prêt à jouer un rôle actif dans la composition d’une majorité à Bruxelles. Mon ambition c’est de mener la liste à la chambre bruxelloise pour qu’on ait le poids le plus large possible“, explique-t-il. Il n’exclut pas de gouverner avec la N-VA: “Nous sommes prêts à travailler avec ceux qui veulent changer les choses.”

Il confirme que Marc Cools sera exclu du MR s’il se présente sur une liste indépendante à Uccle: “Les statuts sont très clairs, explique le président du MR bruxellois. S’il se présente sur une liste séparée, il se met en dehors de sa propre formation. Mais nous n’en sommes toutefois pas encore là et j’essaye de faire en sorte que tout le monde reste ensemble.”

Le projet de loi sur les visites domiciliaires ne visera pas à sanctionner les personnes qui hébergent des migrants, a insisté ce mercredi midi Didier Reynders. Selon le ministre des Affaires étrangères, “on doit saluer ce genre de gestes humanitaires, elles effectuent un travail remarquable. Et je comprends la préoccupation des hébergeurs“, a-t-il expliqué. Par ailleurs, le ministre tient à remettre le projet de loi dans son contexte: “L’origine du texte vient d’une demande d’encadrer ce type d’opérations, ce qui sert aussi aux services de police. Le but est d’avoir des visites en respectant une série de principes et de mettre fin à une illégalité.” Il assure que la mesure ne sera utilisée qu’en dernier recours.

