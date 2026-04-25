La police mène des opérations ciblées et interpelle neuf personnes à Bruxelles

Neuf personnes ont été interpellées lors de plusieurs interventions menées par la police de la zone Bruxelles-Ouest (Jette/Ganshoren/Koekelberg/Molenbeek-Saint-Jean/Berchem-Sainte-Agathe) durant le week-end du 17 au 19 avril. L’opération a permis la saisie d’argent, de drogues et de médicaments, et un café a été placé sous scellés judiciaires, indique vendredi soir la police Bruxelles-Ouest. Au total, les policiers ont découvert 25.312 euros, 2.578 comprimés, 147,34 grammes de cannabis, 1.692,05 grammes de cocaïne, 195 grammes d’amphétamines, 177,44 grammes de marijuana, 54,02 grammes de haschisch, quatre bouteilles de protoxyde d’azote et quatre paquets de ballons, neuf GSM, cinq balances de précision et deux armes à feu.

“Neuf personnes ont été mises à la disposition du parquet”, précise le commissaire Johan Berckmans. “Un café a été placé sous scellés judiciaires et le propriétaire a été entendu. Une trottinette a également été saisie.”

Quatre personnes ont été placées sous mandat d’arrêt et deux autres citées à comparaître via la procédure de comparution immédiate. Elles devront répondre de leurs actes devant le tribunal correctionnel dans les prochains mois.