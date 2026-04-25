 Aller au contenu principal
BX1

La police mène des opérations ciblées et interpelle neuf personnes à Bruxelles

Neuf personnes ont été interpellées lors de plusieurs interventions menées par la police de la zone Bruxelles-Ouest (Jette/Ganshoren/Koekelberg/Molenbeek-Saint-Jean/Berchem-Sainte-Agathe) durant le week-end du 17 au 19 avril.

L’opération a permis la saisie d’argent, de drogues et de médicaments, et un café a été placé sous scellés judiciaires, indique vendredi soir la police Bruxelles-Ouest.

Au total, les policiers ont découvert 25.312 euros, 2.578 comprimés, 147,34 grammes de cannabis, 1.692,05 grammes de cocaïne, 195 grammes d’amphétamines, 177,44 grammes de marijuana, 54,02 grammes de haschisch, quatre bouteilles de protoxyde d’azote et quatre paquets de ballons, neuf GSM, cinq balances de précision et deux armes à feu.

“Neuf personnes ont été mises à la disposition du parquet”, précise le commissaire Johan Berckmans. “Un café a été placé sous scellés judiciaires et le propriétaire a été entendu. Une trottinette a également été saisie.”

Quatre personnes ont été placées sous mandat d’arrêt et deux autres citées à comparaître via la procédure de comparution immédiate. Elles devront répondre de leurs actes devant le tribunal correctionnel dans les prochains mois.

Dans un autre dossier, un suspect mineur est également impliqué. Il a été présenté au juge de la jeunesse, qui lui a imposé des conditions.

Belga

BX1
Réalisé par  GDPR Cookie Compliance
Résumé de la politique de confidentialité

Ce site utilise des cookies afin que nous puissions vous fournir la meilleure expérience utilisateur possible. Les informations sur les cookies sont stockées dans votre navigateur et remplissent des fonctions telles que vous reconnaître lorsque vous revenez sur notre site Web et aider notre équipe à comprendre les sections du site que vous trouvez les plus intéressantes et utiles.

Plus d'informations sur nos mentions légales