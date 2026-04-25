La police mène des opérations ciblées et interpelle neuf personnes à Bruxelles
Neuf personnes ont été interpellées lors de plusieurs interventions menées par la police de la zone Bruxelles-Ouest (Jette/Ganshoren/Koekelberg/Molenbeek-Saint-Jean/Berchem-Sainte-Agathe) durant le week-end du 17 au 19 avril.
L’opération a permis la saisie d’argent, de drogues et de médicaments, et un café a été placé sous scellés judiciaires, indique vendredi soir la police Bruxelles-Ouest.
Au total, les policiers ont découvert 25.312 euros, 2.578 comprimés, 147,34 grammes de cannabis, 1.692,05 grammes de cocaïne, 195 grammes d’amphétamines, 177,44 grammes de marijuana, 54,02 grammes de haschisch, quatre bouteilles de protoxyde d’azote et quatre paquets de ballons, neuf GSM, cinq balances de précision et deux armes à feu.
Quatre personnes ont été placées sous mandat d’arrêt et deux autres citées à comparaître via la procédure de comparution immédiate. Elles devront répondre de leurs actes devant le tribunal correctionnel dans les prochains mois.
Dans un autre dossier, un suspect mineur est également impliqué. Il a été présenté au juge de la jeunesse, qui lui a imposé des conditions.
Belga