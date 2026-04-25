La Ville de Bruxelles lance une feuille de route pour revitaliser le commerce
La Ville de Bruxelles lance samedi une nouvelle feuille de route afin de revitaliser le commerce, a annoncé l’Échevin du Commerce, Didier Wauters.
Le plan comprend sept trajectoires stratégiques qui seront déployées dans les 25 quartiers commerçants de la ville.
“Cette orientation ne signifie en aucun cas un désengagement vis-à-vis des autres quartiers de la ville, qui continuent à bénéficier des politiques publiques et des dispositifs d’accompagnement existants.”
La feuille de route comprend des éléments propres à renforcer la mixité commerciale, une collaboration étroite avec les associations commerçantes, la garantie d’un accès aux commerces lors de grands chantiers de travaux, mais aussi davantage de sécurité et de propreté, une mobilité qui s’offre à toutes et tous, en ce compris pour les livraisons, et une promotion de l’offre commerciale.
Avec près de 7.000 établissements, la Ville de Bruxelles concentre, à elle seule, 27% du commerce régional. “À l’heure actuelle et pour autant, cette position est fragilisée; conséquence de l’évolution des habitudes de consommation, du développement du télétravail, de la montée du commerce en ligne et des crises successives”, notent les autorités locales. La vacance commerciale atteint 18% dans le Pentagone et jusqu’à 21% dans certains quartiers du centre.
Belga