La Ville de Bruxelles lance une feuille de route pour revitaliser le commerce

Le plan comprend sept trajectoires stratégiques qui seront déployées dans les 25 quartiers commerçants de la ville.

Ces mesures seront cependant accentuées, dans un premier temps, dans six quartiers, identifiés sur la base d’études socio-économiques: le Piétonnier, les Marolles, le Sablon, Dansaert, Marie-Christine/Bockstael et Vekemans. “Ces quartiers sont confrontés à des cellules vides, de l’insécurité, des problèmes de propreté, d’accessibilité et à une perte d’attractivité générale”, souligne l’échevinat du Commerce.

“Cette orientation ne signifie en aucun cas un désengagement vis-à-vis des autres quartiers de la ville, qui continuent à bénéficier des politiques publiques et des dispositifs d’accompagnement existants.”

La feuille de route comprend des éléments propres à renforcer la mixité commerciale, une collaboration étroite avec les associations commerçantes, la garantie d’un accès aux commerces lors de grands chantiers de travaux, mais aussi davantage de sécurité et de propreté, une mobilité qui s’offre à toutes et tous, en ce compris pour les livraisons, et une promotion de l’offre commerciale.