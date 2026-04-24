Les guinguettes bruxelloises rouvrent leurs portes: voici les dates d’ouverture

Dix ans après leur lancement, les guinguettes des parcs de Bruxelles rouvrent leurs portes ce vendredi 25 mai.

La première à accueillir du public sera la guinguette Maurice, au parc du Cinquantenaire, suivie dès dimanche par la guinguette Émile au parc Duden, à Forest.

Au total, six guinguettes jalonneront les parcs de la capitale cet été : Fabiola (parc Roi Baudouin, Jette), André (parc de Laeken), Henri (parc Georges Henri, Woluwe-Saint-Lambert) et Vincent (parc Bon Pasteur, Evere) ouvriront leurs terrasses au fil des week-ends jusqu’au 9 mai.

Les dates d’ouverture:

• Maurice au parc du Cinquantenaire ce vendredi 25 mai;

• Émile au parc Duden à Forest, le dimanche 26 mai

• Fabiola au parc Roi Baudouin à Jette, le 1er mai 2026 ;

• André au parc de Laeken à Bruxelles-Ville, le 2 mai 2026 ;

• Henri au parc Georges Henri à Woluwe-Saint-Lambert, le 8 mai 2026 ;

• Vincent au parc Bon Pasteur à Evere, le 9 mai 2026.

Pour la secrétaire d’État bruxelloise à l’Environnement Ans Persoons, ces espaces incarnent une vision précise des parcs urbains : “Pour de très nombreux Bruxellois, nos parcs sont le jardin qu’ils n’ont pas chez eux”, rappelle-t-elle, soulignant leur rôle de lieu de vie partagé, de nature et de convivialité.

Lancée en 2016 dans le cadre du projet Park Design, l’initiative avait débuté au parc Duden avant de s’étendre progressivement à l’ensemble de la capitale. L’exploitant BARC, partenaire depuis les débuts, a reconduit sa mission à l’issue d’un nouvel appel d’offres.

Au menu cette saison : une offre alimentaire bio et locale, des livraisons à vélo cargo via la coopérative Urbike, et une programmation d’activités gratuites tout l’été — concerts acoustiques, cours de yoga, tournois de pétanque, repair cafés ou encore échanges de plantes. Certaines guinguettes proposeront également des ludothèques pour les enfants.

L’exploitant a par ailleurs décroché 2 toques Good Food cette année pour ses circuits courts.

Les guinguettes sont ouvertes 7 jours sur 7, de 11h à 22h.