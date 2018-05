Elections communales: Défi présente sa liste à Bruxelles-ville

L’équipe qui se présente aux élections d’octobre prochain est décrite vendredi comme un mélange de candidats avec de l’expérience politique et de citoyens désireux de s’engager pour Bruxelles.

“Défi affiche sa volonté d’incarner le renouveau politique via de nombreux jeunes mais aussi de nouveaux candidats, car 50% des candidats vont connaitre leur première campagne. La liste a été ouverte à la société civile et à des indépendants. Il y a des hommes et des femmes actifs professionnellement partageant la même volonté de s’engager pour faire changer les choses et être au service des bruxellois. Sur les 25 candidats, 11 sont issus du monde professionnel privé et 13 qui vont vivre leur première campagne”, explique son chef de file, le député bruxellois et conseiller communal Fabian Maingain.

Outre ce dernier, six autres candidats on d’une manière ou d’une autre fait l’expérience d’un mandat politique: la conseillère communale et ancienne député et sénatrice Marie Nagy, le conseiller communal Michaël François, l’ancienne conseillère communale schaerbeekoise Filiz Gules, l’ancien conseiller communal et de CPAS Jean-Louis Péters, la députée bruxelloise Fatoumata Sidibé et l’ancien conseiller communal Francis Heirbaut. Amener une vraie révolution de la gouvernance, construire une Ville verte et durable et améliorer la propreté de l’espace public sont trois des priorités de Défi pour la prochaine législature.

J. Th.