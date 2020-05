Du matériel de protection distribué mercredi dans les établissements de soins bruxellois

Iriscare, l’organisme bruxellois de protection sociale, a procédé mercredi à une nouvelle distribution de matériel dans les établissements de santé à Bruxelles, a-t-il indiqué dans un communiqué. Ce type de distribution avait débuté fin mars.

Au nom de la Commission communautaire commune (Cocom) et de la Commission communautaire française (Cocof), Iriscare a déjà distribué 2.632.564 masques chirurgicaux et 75.430 masques FFP2, mais également d’autres types de masques, des gants, du gel pour les mains et des blouses.

Les établissements concernés sont des maisons de repos, des institutions pour personnes handicapées, des maisons de soins psychiatriques, des initiatives d’habitations protégées, des centres de santé mentale, des services de soins à domicile, des centres de planning familial et pour sans-abri. Iriscare souligne toutefois qu’il est important que les institutions continuent à commander des équipements de leur côté.

De nouvelles distributions de ce type seront prévues au mois de juin.

Belga – Photo: Nicolas Maeterlinck