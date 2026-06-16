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Anderlecht : une voiture percute une maison

Lundi soir, une voiture a percuté une maison en effectuant une marche arrière, rue Van Soust à Anderlecht.

Vers 18h15, une voiture a percuté la vitrine d’un magasin en faisant marche arrière lors d’une manœuvre de stationnement. Le bâtiment était autrefois un commerce, mais il sert maintenant d’habitation“, a rapporté Walter Derieuw, porte-parole des pompiers de Bruxelles.

Aucun blessé n’est à déplorer et la stabilité du bâtiment n’a pas été compromise par l’accident. La conductrice explique la collision par un dysfonctionnement technique de sa voiture électrique. Les pompiers sont arrivés sur les lieux pour sécuriser la zone de l’accident et enlever les éclats de verre.

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