Des étudiants recrutés pour des expulsions à Molenbeek : “Une erreur de l’administration”

L’offre d’emploi publiée sur le site de la commune demande à des étudiants “d’entreprendre l’aide aux expulsions”.

L’information est dévoilée ce mercredi matin par le conseiller communal d’opposition Karim Majoros (Ecolo). La commune de Molenbeek engage des étudiants pour aider aux expulsions des logements de la commune. L’offre d’emploi est publiée sur le site de la commune : “Les tâches que les étudiants devront entreprendre sont [notamment] l’aide aux expulsions“, y est-il indiqué. On peut également y lire que les jobistes seront amenés à faire l’inventaire de matériel communal, ou apporter leur aide dans le cadre du réaménagement d’ateliers. La fonction est décrite en tant que “déménageur”.

“Si on peut comprendre qu’il arrive qu’il faille en dernier recours exécuter des décisions de Justice et faire déguerpir un.e locataire defaillant, si on espère que la Commune veille au relogement, confier cette tâche à des étudiant.e.s est aberrant“, dénonce le conseiller communal sur sa page Facebook, pour un travail dont “la charge émotionnelle est immense“. Il demande à ce que cette tâche soit retirée du descriptif de l’annonce et qu’elle soit confiée à du personnel engagé sur du long terme.

“Une erreur de l’administration”

“C’est une erreur de l’administration“, nous a indiqué la commune, “Nous allons retirer l’annonce dès que possible“. “Nous n’allons évidemment pas engager des étudiants pour ces tâches. Il s’agit vraisemblablement d’une erreur de copié/collé du profil de la fonction de déménageur. D’habitude nous engageons des étudiants uniquement pour le service propreté. Nous avons élargi les candidatures à la fonction de déménageur, d’où le problème“, nous a-t-elle précisé.

La commune indique par ailleurs que ce type d’expulsion est “extrêmement rare, et cela se fait sur décision d’un juge de paix“.

