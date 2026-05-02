Un violent incendie dans un immeuble de Schaerbeek aurait été provoqué par un air fryer

Un studio situé au quatrième étage d’un immeuble de la rue Dalia, à Schaerbeek, a été rendu inhabitable par un incendie, samedi matin vers 05h00, a indiqué Walter Derieuw, porte-parole des pompiers de Bruxelles.

Le feu, qualifié de violent, s’est déclaré dans un immeuble de quatre étages. Le résident du studio a été secouru par les pompiers depuis le toit, avant d’être transporté à l’hôpital pour y recevoir des soins. Son état de santé n’était pas jugé inquiétant.

Selon les premiers éléments, l’incendie pourrait avoir été provoqué par un appareil de cuisine de type air fryer. Les pompiers rappellent que ce type d’appareil, s’il est généralement moins dangereux qu’une friteuse classique, doit être nettoyé régulièrement. Ils invitent notamment les utilisateurs à rester attentifs à l’accumulation de graisse, susceptible d’augmenter les risques d’incendie.

Belga – Photo : Siamu Bruxelles