Départ du Tour de France : voici le programme des activités organisées dans les communes

A l’occasion du départ du Tour de France depuis Bruxelles, les communes organisent une série d’activités. Tour d’horizon.

Le Tour de France s’élancera ce samedi de Bruxelles. Le grand départ est prévu depuis la place Royale pour une arrivée devant le Château de Laeken. Pour la deuxième étape, place à un contre-la-montre. Il partira de la rue Ducale et se terminera au pied de l’Atomium. Tant ce samedi que ce dimanche, le Tour traversera des communes bruxelloises, qui mettent les petits plats dans les grands pour accueillir la grande boucle en bonne et dûe forme. Coup d’oeil sur les activités organisées ce week-end dans toute la Région bruxelloise.

A Auderghem, trois points de rendez-vous sont prévus le long du parcours ces samedi et dimanche. Autour du Carrefour, sur le parking, des animations vélos sont prévues. Un stand officiel Tour de France, Croix-Rouge, point info Police y seront installés. Stands et terrasses veront le jour au Cactus Club et à l’Arrosoir. A proximité de la chaussée de Wavre, entre le boulevard du Souverain et la rue Idiers, des terrasses veront le jour, des animations et un concert seront organisées jusqu’à 20h. Les commerçants de la place Pinoy proposeront aussi des stands et des animations.

A Watermael-Boistfort, les abords de la place Wiener deviendront “un espace ludique et familial” le dimanche 7 juillet, indique la commune. les rues seront sécurisées pour les jeunes cyclistes, des espaces ludiques et créatifs verront le jour pour les enfants. Un espace pique-nique verra le jour ainsi qu’un coin plus calme pour les bébés, les jeunes parents et les moins valides. Les commerces réservent également des surprises, indique la commune.

A Schaerbeek, les vélos seront mis à l’honneur dans The Park To Be au parc Josaphat ce dimanche. Une retransmission en live du Tour est prévue ainsi que des activités autour du thème de la mobilité et du vélo. Sur la plaine du Brusilia, Sky Bikes fera prendre de la hauteur. L’attraction permettra de rouler à deux roues en hauteur, face à trois autres cyclistes, du 4 au 7 juillet de 11h à 18h.

A Woluwe-Saint-Pierre, le quartier du Centre accueillera un grand village. Un écran géant sera déployé sur l’esplanade de l’hôtel communal. Plusieurs foodtruck seront installés. Les activités seront prévues pendant les deux jours. sur l’esplanade de la maison communale, mais aussi dans l’avenue Thielemans et place des Maïeurs : skate park et démonstration de pro rider en BMX, simulateur de course, smoothie bike, grimage, photobooth, château gonflable, attractions foraines, BunkTank, atelier de réparation de vélos, circuit vélo pour les tout-petits, indique la commune. Une fanfare d’accordéons et un DJ assureront l’ambiance musicale le samedi soir, qui se clôturera en apothéose par un «bal jaune». Le Grand Jojo nous fera également l’honneur de sa présence, et interprètera quelques-uns de ses plus grands tubes. Heures d’ouverture : de 12h à minuit samedi et de 12h à 19h dimanche.

Côté ouest de la capitale, Koekelberg prévoit aussi des animations. La course sera diffusée sur écran géant samedi et dimanche. Une animation DJ est prévue, ainsi qu’un “space bike” gratuit, un magasin de vélo, des réparations de vélo, des tests d’effort, des foodtrucks, et des bars. Une balade guidée à vélo aura lieu dimanche 7 juillet de 13 à 16h30. Balade verte vers la périphérie proposée par l’asbl Pro Velo. Départ/retour place de Bastogne. Vélos accessible sur place. Activité gratuite mais places limitées. Inscriptions obligatoires: ebombaert@koekelberg.brussels.

Ville hôte du grand départ, la Ville de Bruxelles prévoit également un grand nombre d’activités à découvrir ici.

A noter également, de fortes perturbations sont prévues sur le parcours.

Rédaction, image Belga