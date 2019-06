Découvrez où se détendre et nager dans la capitale

Pour ces chaleurs, mettre sa tête de l’eau est un vrai bonheur. Alors avant d’enfiler votre maillot et bonnet de bain, plongez-vous dans cet article pour découvrir les piscines de la capitale.

La plus ancienne est celle des Bains de Bruxelles dans les Marolles. Ils sont ouverts du lundi au jeudi de 7h30 à 19h30, le vendredi de 7h30 à 20h, le samedi de 7h30 à 17h.

Dans le centre de la Région, il a aussi la piscine de l’Espadon à Etterbeek qui ouvre du lundi au vendredi dès 7h du matin pour les abonnés et 8h pour les autres. Pour tous, elle ferme à 19h30 sauf le vendredi, soir de la nocturne jusqu’à 20h. L’Espadon dispose aussi de toboggans et de jeux pour les enfants.

A Ixelles, près de Flagey, la piscine est ouverte le lundi de 8h à 21h et du mardi au dimanche de 8h à 18h.

A Saint-Gilles, la magnifique Victor Boin accueille les nageurs le lundi, mardi, jeudi et vendredi de 8h à 19h, le mercredi de 14h à 19h, le samedi de 9h à 12h et de 13h à 18h et le dimanche de 8h30 à 14h.

Au nord

Laeken aussi dispose d’une piscine au champ de l’église. Avec ses jeux pour enfants, elle est ouverte le lundi, mardi et vendredi de 7h30 à 19h30, mercredi de 7h30 à 20h, jeudi de 7h30 à 17h30, le samedi de 7h30 à 19h mais fermée le dimanche.

La piscine de Neder-over-Heembeek est ouverte le lundi de 7h30 à 21h, du mardi au samedi de 7h30 à 19h30, le dimanche de 7h30 à 19h .

Toujours dans le nord, on retrouve la piscine Triton d’Evere. Les baigneurs peuvent s’y rendre dès 8h et jusque 19h. Le jeudi, c’est nocturne jusqu’à 21h. Et le week-end, elle ferme à 18h. Petit plus: une pelouse pour lézarder au soleil.

Au sud

Pour les habitants du sud, ils ont le choix entre deux établissement. Le Calypso à Watermael-Boitsfort est ouvert de 7h à 19h en semaine et jusqu’à 17h50 le week-end. Pendant juillet et août, elle est ouverte tous les jours de 8h à 20h. Elle dispose aussi de zone de jeux pour les petits et d’un solarium. Le second est la piscine Longchamps d’Uccle qui ouvre de 7h30 à 19h en semaine (sauf les mercredis et vendredis où elle reste ouverte jusqu’à 21h. Le samedi, un plongeon est possible entre 7h30 et 20h et le dimanche de 7h30 à 14h.

A l’est

A l’est, à Woluwe-St-Lambert, le Poséidon est une institution. Elle est ouverte du lundi au vendredi de 7h30 à 19h30 et le week-end de 7h30 à 19h. Elle dispose de plusieurs bassins dont un pour les enfants et d’un solarium. A Woluwe-Saint-Pierre, c’est le Sportcity. Toboggans, bassin de 50m, pataugeoire et solarium sont accessibles de 8h à 18h30 du lundi au jeudi et jusqu’à 19h50 le vendredi. Le week-end, elle est ouverte de 8h à 18h55.

A l’ouest

Enfin, à l’ouest, la piscine flambant neuf Louis Namèche de Molenbeek est ouverte du lundi au vendredi de 8h à 18h30 et le week-end de 8h à 20h.

Celle du Ceria à Anderlecht l’est du lundi au vendredi de 8h à 18h, le samedi de 9h à 17h. Attention, elle est fermée le dimanche.

Rouverte depuis peu, la piscine Nereus de Ganshoren a des horaires particuliers que vous pouvez consulter ici

Pour avoir tous les renseignements et aussi découvrir les piscines privées accessibles au public, le site des piscines de Bruxelles

V.Lh. – Carte: piscine de Bruxelles. Photo: BX1