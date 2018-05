Conflit social chez Brussels Airlines: au moins douze liaisons seront assurées lundi

Au moins douze liaisons vers et depuis l’aéroport de Zaventem seront assurées lundi par Brussels Airlines malgré la grève annoncée de ses pilotes, a indiqué jeudi midi la compagnie via son site internet.

Les destinations qui seront desservies lundi sont Billund et Copenhague (Danemark), Stockholm et Goteborg (Suède), Berlin et Hannovre (Allemagne), Bâle (Suisse), Milan et Turin (Italie), Nantes, Paris et Strasbourg (France). Deux vols pour New York et Cancun partiront bien de Dusseldorf, et un depuis New York atterrira en Allemagne.

La situation sera identique à Brussels Airport mercredi, selon la dernière mise à jour de la compagnie. Ce jour-là, deux vols partiront aussi de Dusseldorf vers New York et Miami. Dans l’autre sens, un vol de Miami et un de Punta Cana sont attendus. Mercredi soir, Brussels Airlines avait indiqué que la grève des pilotes aurait un impact sur 278 vols programmés lundi et 279 mercredi, affectant respectivement 34.000 et 29.000 passagers.

Lufthansa se dit “très préoccupée”

La maison mère de Brussels Airlines, Lufthansa, est “très préoccupée” par la grève des pilotes prévue lundi et mercredi au sein de sa filiale. La reprise par la compagnie allemande fait partie des motifs d’inquiétude du personnel. “Aucun investissement n’est à attendre dans une flotte dont le positionnement en termes de coûts n’est pas correct“, commente le directeur communication de Lufthansa, Andreas Bartels.

Syndicats et direction ne sont pas parvenus à s’entendre, mercredi, lors d’une réunion. Les organisations, qui se plaignent des salaires, des pensions et de l’équilibre entre vie privée et professionnelle, ont refusé une proposition qui prévoyait notamment six jours de congé supplémentaires pour les plus de 60 ans. Les syndicats attendent aussi un message clair quant à l’intégration de Brussels Airlines au sein d’Eurowings, la branche low cost de Lufthansa.

