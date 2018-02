Le cinéma Palace rouvre ses portes fin février après presque 15 ans d’absence

Situé sur le boulevard Anspach, le célèbre cinéma ‘Pathé Palace’ sera à nouveau ouvert au public d’ici quelques semaines. Porté par les frères Dardenne, ce projet a mis 15 ans avant d’aboutir. La programmation sera axée sur les films d’auteur, mais pas uniquement.

Remise aux normes, constitution du capital, validation du projet … il a fallu près de 15 ans pour que le ‘Palace’ rouvre ses portes. Les spectateurs pourront également se restaurer six jours sur sept. Un espace que les organisateurs veulent convivial.

Au niveau de la programmation, on retrouvera des films d’auteur mais ils proposeront également des films grand public.

Ce joyau architectural a ouvert pour la première fois en 1913. Un témoin de notre histoire qui à l’époque pouvait accueillir 2500 personnes et était considéré comme la plus grande salle de la capitale. La Fédération est propriétaire de l’institution depuis 2001 et a investi 16 millions d’euros pour rénover le bâtiment Art Déco en 2006.