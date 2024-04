Décret paysage: Margaux De Ré lance un appel “à la sérénité. Il n’est pas trop tard pour que le MR nous rejoigne dans cette optique”

La Fédération Wallonie-Bruxelles n’est pas en affaires courantes, affirme ce jeudi matin dans Bonjour Bruxelles Margaux De Ré, députée bruxelloise et députée au Parlement de la Fédération Wallonie-Bruxelles (Ecolo).

“Nous avons travaillé hier encore, voté plusieurs textes et donc, à ce stade, la majorité PS-MR-Ecolo fonctionne encore. Mais j’invite Mr Bouchez à venir au Parlement et à se rendre compte que les textes sont bien en effet votés.” Mercredi matin, après une nuit marquée par la constitution – assez inédite en FWB – d’une majorité alternative PS-Ecolo-PTB pour réformer le décret Paysage contre l’avis du MR, l’arc-en-ciel en Fédération Wallonie-Bruxelles semblait avoir volé en éclats. Devant cette “rupture de confiance”, le ministre-président Pierre-Yves Jeholet avait d’ailleurs annoncé que son gouvernement était entré en affaires courantes de manière anticipée.

“Moi, j’ai envie de lancer quand même un appel au calme, à la sérénité. C’est un dossier qui est extrêmement compliqué, dans lequel on essaye avec le Parti socialiste d’amener des solutions concrètes pour ne pas pénaliser des étudiants lors de la rentrée prochaine”, affirme Margaux De Ré. “Je pense qu’on a fait plusieurs gestes vers le MR pour essayer d’amener des solutions et il n’est pas trop tard, peut-être, pour qu’il nous rejoigne dans cette optique. Il reste quand même un vote en plénière et on reste ouvert en tout cas à se faire rejoindre par les partis qui, à ce stade, n’ont pas souhaité adopter notre notre proposition de décret.”

“Il y a un texte qui a été quand même co-construit à deux parties. On a proposé au MR d’y travailler aussi et de l’affiner avec nous. C’est une belle porte ouverte et une belle possibilité pour les étudiants et les étudiants. Depuis le début de la législature, on a réussi à réinjecter 80 millions dans l’enseignement supérieur. Evidemment, il en faudrait encore plus. Dans le programme d’Ecolo, on souhaiterait doubler par exemple cette somme. Ces 5 millions, c’est surtout pour montrer la voie. C’est une bouée de sauvetage qu’on essaie de lancer.”

“Avant tout grâce aux voix du PS et d’Ecolo”

Concernant “la majorité alternative” avec le PTB pour avoir suffisamment de voix pour faire passer le texte, “dans un parlement, quand des partis proposent des projets, les autres sont responsables ou pas de leur vote”, répond la députée Ecolo. “Moi je pense que le texte passe avant tout grâce aux voix du PS et d’Ecolo. Il n’y a vraiment pas d’alliance en cours”.