Fédération Wallonie-Bruxelles : voici la composition du nouveau gouvernement

La composition du nouveau gouvernement de la Fédération Wallonie-Bruxelles vient d’être dévoilée, du côté des Engagés.

Elle était attendue depuis hier, et la validation de l’accord de gouvernement pour la Wallonie et la Fédération Wallonie-Bruxelles, par les militants des deux partis de la coalition Azur : les Engagés et le MR ont annoncé ce dimanche après-midi les noms des ministres de leur parti qui composeront les nouveaux exécutifs.

Deux femmes représentent Bruxelles : la ministre-présidente Elisabeth Degryse, et la vice-présidente Valérie Glatigny.

Elisabeth Degryse (Les Engagés), ministre-présidente de la Fédération Wallonie-Bruxelles

La nouvelle ministre-présidente de la Fédération Wallonie-Bruxelles est Elisabeth Degryse (Les Engagés). Son nom circulait déjà depuis plusieurs jours, la Bruxelloise ayant été une des artisanes des négociations. L’ancienne vice-présidente de la Mutualité Chrétienne, ensuite tête de liste à la Chambre pour la circonscription de Bruxelles, avait été élue au Fédéral, et venait de prêter serment à la Chambre.

Dans ses nouvelles fonctions de ministre-présidente, elle est en charge du Budget, de l’Enseignement supérieur, des Bâtiments scolaires, de la Culture, de l’Education permanente, des Relations Internationales et de la Francophonie. Lors de la conférence de presse des Engagés, lui étaient aussi attribués la Santé, l’Égalité des Chances et les Droits des Femmes, mais ceux-ci reviennent finalement à Yves Coppieters (double casquette Wallonie-FWB).

Âgée de 43 ans, Elisabeth Degryse est née à Ixelles, vit à Uccle, et a un diplôme d’historienne et de sciences politiques. Elle est mariée et mère de quatre enfants. Plus tôt, dans sa carrière, elle a travaillé pour l’échevinat de la Propreté de la Ville de Bruxelles, pour le député bruxellois Denis Grimberghs, et au cabinet de la vice-première ministre Joëlle Milquet, où elle était cheffe de cabinet adjointe.

À la Chambre, Elisabeth Degryse sera remplacée par son jeune suppléant, Ismaël Nuino.

Valérie Glatigny (MR), ministre de l’Enseignement obligatoire

La Bruxelloise Valérie Glatigny (MR) fait son retour au gouvernement de la Fédération Wallonie-Bruxelles, quelques mois après l’avoir quitté pour raisons médicale : la libérale sera en charge de l’Enseignement obligatoire (ne dites plus “Education”, comme sous Caroline Désir). Originaire de Marche-en-Famenne, elle est établie à Bruxelles depuis plusieurs années, à Auderghem. Sous la précédente législature, elle avait été chargée d’un large portefeuille qui comprenait notamment l’Enseignement supérieur et les Sports.

À la Chambre, elle devrait être remplacée, sous réserve de confirmation, par l’ancien recteur de l’Université Saint-Louis, Pierre Jadoul.

Valérie Lescrenier (Les Engagés), ministre de l’Enfance, de la Jeunesse et de l’Aide à la Jeunesse

La députée fédérale Valérie Lescrenier (Les Engagés), originaire de la province du Luxembourg, sera elle ministre avec une double casquette : l’Enfance, la Jeunesse et l’Aide à la Jeunesse du côté de la Fédération Wallonie-Bruxelles, et du tourisme, du patrimoine, des infrastructures d’accueil et de la petite enfance au niveau wallon.

Elle est échevine à Marche-en-Famenne, directrice de la Fédération du tourisme de sa province, et est forte d’un master en économie.

Jacqueline Galant (MR), ministre des Sports, des Infrastructures sportives, de la Simplification administrative et des Médias

Jacqueline Galant (MR) sera elle aussi une ministre à double casquette : la bourgmestre de Jurbise sera en charge du Sport, des Médias et de la Simplification administrative, dans le gouvernement de la Fédération Wallonie-Bruxelles (et des infrastructures sportives, côté wallon).

Députée au Parlement wallon depuis 2016, elle était aussi la ministre fédérale de la Mobilité entre 2014 et 2015 (gouvernement Michel).

Yves Coppieters (Les Engagés), ministre de la Santé, de l’Egalité des chances et des Droits des femmes

L’épidémiologiste Yves Coppieters (Les Engagés) devient ministre la Santé, de l’Egalité des chances et des Droits des femmes en Fédération Wallonie-Bruxelles. Si ces compétences étaient d’abord celles de la ministre-présidente Elisabeth Degryse, un changement a été opéré ce dimanche soir, puisqu’un gouvernement entièrement féminin aurait été anticonstitutionnel.

Né à Bruxelles, mais vivant désormais à Grez-Doiceau, le médecin, rendu célèbre au cours de la pandémie de Covid-19, est âgé de 55 ans. C’est son premier poste politique, après avoir été professeur à l’ULB

Adrien Dolimont (MR), ministre de la Recherche

Le ministre-président wallon Adrien Dolimont (MR) endosse le poste de ministre de la recherche en FWB. Tout comme Yves Coppieters, ce poste lui est attribué afin de rendre le gouvernement francophone constitutionnel, puisque sa composition initiale, entièrement féminine, est anticonstitutionnelle.

Âgé de 35 ans et originaire d’Ham-sur-Heure-Nalinnes, il était jusqu’ici ministre wallon du Budget, notamment, suite à la démission de Jean-Luc Crucke en 2022. Adrien Dolimont est docteur en ingénierie mécanique, de la Faculté polytechnique de Mons et de l’Université de Mons.

Benoît Dispa (Les Engagés), président du Parlement de la Fédération Wallonie-Bruxelles

Le député Benoît Dispa (Les Engagés), 60 ans, originaire de Gembloux, prend la tête du Parlement de la Fédération Wallonie-Bruxelles, lui qui était jusqu’ici député wallon et de la Fédération, et bourgmestre de Gembloux. Comme chef de groupe, il est remplacé par la Mouscronnoise Mathilde Vandorpe.

Il est fort d’un baccalauréat en science familiale, et un master en philosophie romane.

