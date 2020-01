Autrement : les réseaux sociaux qui construisent

Quand on parle réseaux sociaux, on pense d’abord à Facebook, Twitter ou Instagram. Il y en a cependant beaucoup d’autres … plus petits certes mais qui ont de grandes ambitions. Celles par exemple de créer du lien social, positif et constructif. Plusieurs initiatives sont nées ces derniers mois.

Parmi eux:

• “Merciki”, une plateforme d’échange et d’entraide à Bruxelles et en Wallonie et où tout se fait en donnant des “merci” (Johan Corsini);

• “Hoplr”, un réseau social de quartier pour entrer en contact facilement avec ses voisins (Gaële Poncelet);

• “Give a day”, une plateforme qui rassemble des associations qui font appel au volontariat (Mathieu Jacobs). “ULB engagée” (Antoine Salomé) et “Schola ULB”(Margaux Reypens) travaillent aujourd’hui en étroite collaboration avec la plateforme.

