Attentats de Bruxelles: l’arrêt de bus De Lijn à Brussels Airport rebaptisé «Memorial Garden»

Sur proposition d’un collaborateur de Brussels Airport Company gravement touché lors des attentats du 22 mars 2016, De Lijn a rebaptisé l’arrêt de bus « Zaventem Loodsen » en « Memorial Garden », peut-on lire dans un communiqué de l’entreprise.

L’arrêt de bus se trouve à l’entrée de Brussels Airport, où un espace de commémoration accessible au public a été inauguré l’an dernier par respect et en l’honneur des victimes des attentats terroristes du 22 mars 2016 et de leurs proches, lieu dénommé « Memorial Garden ». De Lijn a immédiatement accueilli cette idée positivement et a donné ce nouveau nom à l’arrêt de bus dès la première modification de l’horaire de service », a déclaré Arnaud Feist, CEO de Brussels Airport Company.

« L’attentat à notre aéroport il y a deux ans marque toujours notre cœur et notre vie. Le Memorial Garden est important pour garder le souvenir et donner l’occasion à chacun d’y réfléchir ou de se remémorer les événements», explique Brussels Airport. De Lijn a immédiatement accueilli cette idée positivement et a donné ce nouveau nom à l’arrêt de bus dès la première modification de l’horaire de service », ajoute-t-il.

Le « Memorial Garden » est un chemin de promenade autour de l’œuvre « Flight in mind » de l’artiste Olivier Strebelle, aujourd’hui décédé. L’œuvre d’art avait également été touchée lors de l’attentat et constitue un rappel permanent et un support symbolique pour tous ceux qui ont été touchés par les attentats du 22 mars 2016.