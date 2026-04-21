Saturation du cimetière multiconfessionnel de Schaerbeek : Ahmed Laaouej rassure et annonce la création d’une task-force

Il y a un mois, une pétition citoyenne appelait à trouver des solutions face à la saturation annoncée du cimetière multiconfessionnel de Schaerbeek situé à Evere. Aujourd’hui, en Commission Affaires intérieures, Ahmed Laaouej (PS), ministre bruxellois des Pouvoirs locaux, a annoncé la constitution d’un groupe de travail sur cette problématique.

En moins de 48 heures, la pétition avait dépassé les 1.000 signatures. C’est que la question dépasse le seul territoire de la commune de Schaerbeek. Le site accueille environ 800 enterrements par an, dont une grande partie concerne des défunts de confession musulmane, et il est utilisé par des habitants de plusieurs communes de la Région de Bruxelles-Capitale.

Hier, Ahmed Laaouej annonçait sur Tiktok travailler sur des solutions avec l’aide de différentes communes. Interrogé mardi en commission des Affaires intérieures du Parlement bruxellois par Fouad Ahidar (TFA), Sadik Köksal (MR) et Jamal Ikazban (PS), M. Laaouej a rappelé que son prédécesseur, Bernard Clerfayt (DéFI) avait envoyé (ndlr: sans succès) deux courriers le 17 juillet 2024 et 26 janvier 2026 invitant les communes à aménager de nouvelles parcelles multiconfessionnelles, soit dans leur propre cimetière soit en mettant des terrains à la disposition de l’intercommunale bruxelloise d’inhumation.

“Sans réponse concrète à la saturation annoncée, j’ai donc adressé un troisième courrier aux communes le 2 avril dernier. J’y annonce la mise en place d’une Task Force rassemblant les dix-neuf communes, l’Intercommunale d’Inhumation, l’administration régionale et mon cabinet. Cette Task Force, a pour mission de recueillir l’ensemble des informations nécessaires pour établir une cartographie précise de la situation existante et des besoins. L’expertise technique et pratique de l’intercommunale sera en outre très utile à l’ensemble des parties.“, explique Ahmed Laaouej.

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Le ministre rassure : il n’y aura pas de saturation à très court terme. Selon les dernières projections de l’Intercommunale d’Inhumation, les places restantes au cimetière multiconfessionnel de Schaerbeek permettent de tenir “jusqu’à la fin de l’année, voire début de l’année prochaine”. De plus, d’autres cimetières disposent déjà d’une parcelle multiconfessionnelle et sont en mesure d’absorber une partie de la demande. C’est notamment le cas pour le cimetière d’Anderlecht, d’Etterbeek et de Forest.

Soutien financier

Le ministre des Pouvoirs locaux a ajouté qu’un appel à projet sera lancé prochainement par Bruxelles Pouvoirs Locaux pour soutenir financièrement les communes et intercommunales dans la mise en œuvre de leur obligation d’aménager une parcelle permettant le respect des rites funéraires des convictions religieuses et philosophiques reconnues. L’ordonnance du 29 novembre 2018 relative aux cimetières et aux services funéraires stipule que chaque cimetière doit disposer d’une parcelle permettant le respect des rites funéraires des convictions religieuses et philosophiques reconnues, sauf s’il n’y a pas d’espace disponible. Les communes ont jusqu’au 1er janvier 2029 pour se mettre en conformité avec cette obligation.

Toujours d’après Ahmed Laaouej, aucune réserve foncière n’est prévue pour l’instant pour étendre les cimetières existants. Le site du PAD Défense est régulièrement évoqué comme une solution potentielle.

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Vers une saturation à l’échelle régionale ?

Interrogé sur une saturation plus globale et pas seulement au cimetière multiconfessionnel de Schaerbeek, le ministre bruxellois dit surveiller la situation, mais que les projections démographiques ne présagent pas d’un engorgement à l’échelle régionale.

“L’IBSA ne prévoit aucune croissance marquée de la population bruxelloise. À l’horizon de cinq, dix et vingt ans, la population devrait connaître une très légère augmentation ou rester globalement stable. Dans ce contexte, aucune saturation des cimetières à l’échelle régionale n’est attendue. Afin toutefois de prévenir d’éventuelles difficultés à l’avenir, la Cellule Funérailles et Sépultures de Bruxelles Pouvoirs Locaux travaille d’ores et déjà, en concertation avec les communes bruxelloises, à l’élaboration de plusieurs propositions. Le Gouvernement travaillera de manière concertée et progressive avec les communes et l’intercommunale d’Inhumation afin d’identifier les difficultés rencontrées par les cimetières communaux et intercommunaux et d’y apporter des réponses adaptées au sein notamment de la Task Force annoncée.”

BX1 avec Belga