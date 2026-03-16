Une pétition alerte sur la saturation du cimetière multiconfessionnel d’Evere

Une pétition citoyenne appelant à trouver des solutions face à la saturation annoncée du cimetière multiconfessionnel d’Evere a dépassé les 1.000 signatures en moins de 48 heures, selon ses initiateurs.

Le site accueille environ 800 enterrements par an, dont une grande partie concerne des défunts de confession musulmane. D’après plusieurs alertes relayées par les porteurs de la pétition, le cimetière pourrait atteindre sa capacité maximale dans les prochains mois.

Lancée récemment, la pétition a rapidement recueilli plus d’un millier de signatures. Son initiateur, Fouad El Abbouti, estime que la situation nécessite une réaction rapide des autorités.

Selon lui, le cimetière constitue un lieu d’inhumation important pour de nombreuses familles et l’absence de solution pourrait poser des difficultés dans un avenir proche.

Un enjeu régional

La question dépasse le seul territoire de la commune d’Evere. Le cimetière est utilisé par des habitants de plusieurs communes de la Région de Bruxelles-Capitale.

Les initiateurs de la pétition soulignent également que la question des lieux d’inhumation adaptés aux rites religieux concerne une population importante en Belgique, notamment à Bruxelles.

Les auteurs de la pétition appellent les autorités communales et régionales à ouvrir une réflexion sur différentes solutions possibles, parmi lesquelles l’extension de parcelles existantes, l’aménagement de nouveaux espaces d’inhumation ou la création d’autres sites multiconfessionnels.

Ils demandent que ce dossier soit examiné avant que la saturation du cimetière ne pose des difficultés concrètes pour les familles concernées.

Rédaction

■ Reportage de Jean-Christophe Pesesse et Charles Capreau