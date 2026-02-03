Le ministre bruxellois des Pouvoirs locaux, Bernard Clerfayt, a annoncé mardi l’envoi d’un nouveau courrier à l’ensemble des communes bruxelloises pour leur rappeler leurs obligations légales en matière de mise à disposition de parcelles multiconfessionnelles dans les cimetières. Il veut aussi connaître l’état d’avancement de leurs efforts depuis sa dernière interpellation.

Le ministre DéFI en affaires courantes a indiqué qu’il avait alerté, à plusieurs reprises, les communes sur la saturation du cimetière multiconfessionnel qu’il a soutenu activement, et contacté les représentants des cultes afin de les inviter à déployer les efforts nécessaires. Cette mobilisation a notamment permis la mise à disposition de nouvelles parcelles à Schaerbeek, déjà rendues opérationnelles.

“Malgré ces avancées, la situation reste préoccupante. Trop de cimetières communaux ne disposent toujours pas d’une parcelle multiconfessionnelle, alors que l’ordonnance régionale sur les funérailles et sépultures impose à chaque cimetière de permettre, d’ici 2029, le respect des convictions religieuses et philosophiques reconnues“, a souligné Bernard Clerfayt, dans un communiqué.

Dans son courrier, le ministre demande aux communes de faire le point sur les terrains disponibles ou mobilisables depuis son dernier courrier; d’identifier clairement les freins éventuels; et de prendre sans tarder les mesures nécessaires pour respecter leurs obligations. “Le respect des rites funéraires, notamment pour les familles de confession musulmane, est une question de dignité, de respect et de cohésion sociale. Bruxelles est une région diverse, et cette diversité doit être respectée jusque dans les moments les plus sensibles“, a insisté M. Clerfayt.

