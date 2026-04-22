Koekelberg : Olivia P’tito veut transformer la place Simonis en “lieu de vie”

Olivia P’tito, bourgmestre de Koekelberg, était l’invitée de Bonjour Bruxelles à 7h50, ce mercredi Elle a annoncé un projet de réaménagement de la place Simonis, pour laquelle une enquête publique a été lancée par Beliris. Trois scénarios sont actuellement à l’étude.

L’objectif est clair : transformer cet important nœud de passage en un espace plus convivial et attractif. “En tant que bourgmestre, mon but, c’est qu’on fasse plus que passer à Koekelberg, c’est qu’on fasse plus que passer à Simonis”, explique-t-elle.

Chaque jour, des dizaines de milliers de personnes transitent par la place, sans réellement s’y arrêter. “Il y a plus de 30.000 personnes par jour qui passent et donc il est clair que là, on est dans une situation où, commercialement, il y a un potentiel énorme.”

Mais au-delà de l’enjeu économique, la bourgmestre insiste sur la nécessité de créer un véritable espace de vie : “Je voudrais que ce soit un lieu de vie où on puisse s’arrêter, se poser, lire un livre. Et ça, ce n’est pas le cas du tout aujourd’hui.”

■ Interview d’Olivia P’tito au micro de Vanessa Lhuilllier dans Bonjour Bruxelles