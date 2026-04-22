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Koekelberg : Olivia P’tito veut transformer la place Simonis en “lieu de vie”

Olivia P’tito, bourgmestre de Koekelberg, était l’invitée de Bonjour Bruxelles à 7h50, ce mercredi Elle a annoncé un projet de réaménagement de la place Simonis, pour laquelle une enquête publique a été lancée par Beliris. Trois scénarios sont actuellement à l’étude.

L’objectif est clair : transformer cet important nœud de passage en un espace plus convivial et attractif. “En tant que bourgmestre, mon but, c’est qu’on fasse plus que passer à Koekelberg, c’est qu’on fasse plus que passer à Simonis”, explique-t-elle.

Chaque jour, des dizaines de milliers de personnes transitent par la place, sans réellement s’y arrêter. “Il y a plus de 30.000 personnes par jour qui passent et donc il est clair que là, on est dans une situation où, commercialement, il y a un potentiel énorme.

Mais au-delà de l’enjeu économique, la bourgmestre insiste sur la nécessité de créer un véritable espace de vie : “Je voudrais que ce soit un lieu de vie où on puisse s’arrêter, se poser, lire un livre. Et ça, ce n’est pas le cas du tout aujourd’hui.

Interview d’Olivia P’tito au micro de Vanessa Lhuilllier dans Bonjour Bruxelles

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