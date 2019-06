53 établissements labellisés répertoriés dans le guide “Good Food Resto”

La deuxième édition du guide répertorie les 53 établissements labellisés “Good Food Resto”. Le guide fait la promotion des établissements qui proposent des produits frais et de saisons, des menus “fait maison” et des saveurs veggies.

Le guide Good Food Resto a pour objectif de mieux informer les Bruxellois sur l’offre existante mais aussi de promouvoir les établissements recensés. Chaque restaurant comporte une description et met l’accent sur la démarche durable (actions pour éviter le gaspillage, producteurs locaux, respectueux de l’environnement…). “Grâce à l’accompagnement, nous sommes aujourd’hui plus attentifs à la saisonnalité et à la localité des légumes – notamment éviter les concombres et tomates hors saison – et nous avons réduit le gaspillage alimentaire”, explique le restaurant social La Maison de quartier Chambery.

https://twitter.com/BruxellesEnv/status/1141646442337067008

Avec 34 restaurants labellisés dans la première édition, le Good Food Resto continue à intégrer d’autres établissements, qui peuvent intégrer le processus de labellisation et bénéficier d’un accompagnement gratuit.

Le guide est à commander gratuitement via info@environnement.brussels ou à découvrir en ligne dans le bottin Good Food.

T.Dest