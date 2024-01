54e campagne d’Iles de Paix : “Donner les moyens aux agriculteurs du sud d’atteindre l’autonomie”

Face au dérèglement climatique et à la progression de la faim dans le monde, Iles de paix appelle à “mettre le Holà”, et à défendre une alimentation saine, durable et accessible. C’est le thème de sa nouvelle campagne de récolte de dons, ces 12, 13 et 14 janvier. Marie Wuestenberghs, directrice générale d’Iles de Paix, était l’invitée du 12h30.

L’objectif de l’association c’est de travailler à garantir la dignité humaine, explique Marie Wuestenberghs L’alimentation et l’agriculture ont une place très importante à cet égard. “C’est pourquoi nous avons ciblé cet enjeu de transition agroécologique qui permet de travailler à l’autonomie des agriculteurs et des populations qui vivent de l’agriculture. Cela consiste à leur donner des moyens pour qu’ils puissent se nourrir, cultiver, commercialiser leur production et vivre dignement de leur travail.”

Point essentiel pour l’organisation : travailler de manière individuelle avec chaque ferme, collaborer avec des partenaires locaux qui connaissent toutes les spécificités locales : ‘On essaie de se mettre au plus près de leurs réalités et de travailler avec leurs propres savoirs, avec des coopératives et les autorités locales.”

La grande opération annuelle de récolte de dons démarre ce mercredi. Les bénévoles d’Iles de paix vous attendent dans les rues de Bruxelles. Les fonds récoltés contribueront à financer les programmes à l’étranger de l’organisation.

►Ecouter l’interview de Marie Wuestenberghs, directrice générale d’Iles de Paix, dans le 12h30.