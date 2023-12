La Belgique ne fait pas assez dans la lutte contre le réchauffement climatique, selon un classement

Après avoir dégringolé il y a deux ans, la Belgique s’est stabilisée à une moyenne 39e place, identique à l’année dernière, d’un classement d’une soixantaine de pays basé sur les performances en matière de lutte contre les changements climatiques.

Le “Climate change performance index” est publié tous les ans depuis 2005, à l’occasion de la conférence de l’ONU sur les changements climatiques, par les ONG Germanwatch, the NewClimate Institute et the Climate Action Network.

Il est établi avec le concours d’environ 450 experts énergétiques et climatiques, dont une bonne part sont membres d’ONG environnementales. L’outil, qui se présente comme indépendant, analyse les politiques d’une soixantaine de pays et de l’Union européenne, lesquels représentent plus de 90% des émissions mondiales de gaz à effet de serre, à l’aide d’une quinzaine de critères répartis en quatre catégories: les émissions de gaz à effet de serre, le recours aux énergies renouvelables, l’efficacité énergétique et la politique climatique. L’édition 2024, sera publiée à l’occasion de la COP28, se base sur des données de 2022.

La Belgique est affublée par les auteurs du rapport d’une mention générale “moyenne”, un résultat qui n’est pas jugé aligné sur les objectifs de l’accord de Paris sur le climat, à savoir garder le réchauffement mondial bien en dessous de 2°C et tout faire pour le contenir à 1,5°C.

Dans le détail, la note attribuée à notre pays est “moyenne” pour les volets liés aux émissions de gaz à effet de serre, à sa politique climatique et aux énergies renouvelables et “très basse” pour sa consommation énergétique.

16ème place

Comme de coutume avec ce rapport, les trois premières places du “Climate change performance index” sont laissées vacantes, aucun pays analysé ne menant une politique climatique jugée par les auteurs du comparatif suffisamment ambitieuse eu égard à l’objectif de contenir le réchauffement à +1,5°C.

L’Union européenne dans son ensemble se classe au 16e rang (+3). Les Pays-Bas sont 8es (+5), l’Allemagne 14e (+2) et la France 37e (-9). Les deux dernières places de l’indice de performance climatique sont à nouveau occupées par l’Arabie saoudite (67e) et l’Iran (66e), les Émirats arabes unis, hôtes de la COP28 qui se tient actuellement à Dubaï, étant antépénultièmes (65e place).

Les deux principaux émetteurs de gaz à effet de serre dans le monde que sont la Chine et les États-Unis se classent respectivement 51e (=) et 57e (-5).

Belga