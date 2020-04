Coronavirus : du personnel soignant de l’armée appelé en renfort dans une maison de repos de Jette

Six membres du personnel soignant de l’armée ont été envoyés dans une maison de repos située à Jette, sur réquisition de l’administration de la Commission Communautaire Commune de Bruxelles.

Lors d’une visite sur place organisée lundi midi à la suite de la mention d’un cas de Covid-19 dans le home Archambeau à Jette, la cellule compétente d’Iriscare accompagnée de MSF a constaté que seuls trois membres du personnel étaient présents sur place pour s’occuper de 71 résidents, a indiqué le ministre bruxellois de la Santé Alain Maron (Ecolo), interrogé à ce propos.

Le ministre de la Défense Philippe Goffin (MR) a dressé un inventaire des mesures prises au sein de son département et sur les aides – jusqu’à présent assez ponctuelles – déjà fournies par les forces armées au secteur civil dans le cadre de la lutte contre la pandémie de Covid-19. Il a aussi insisté sur la disponibilité de la Défense à en faire davantage en cas de demande supplémentaire via les instances fédérales ou régionales.

“Il a été demandé aux trois Régions de nous communiquer simplement les demandes” provenant des maisons de repos, a ajouté le ministre.

Selon un porte-parole militaire, du personnel médical de l’armée est présent depuis mardi au sein du home privé Archambeau à Jette pour pallier l’absentéisme qui touche le personnel en raison de la maladie. “Je n’ai plus que dix membres du personnel (sur 50) à disposition. A cela s’ajoutent sept décès liés au Covid-19 depuis le début de la crise, trois cas avérés actuellement et treize suspicions” sur 81 résidents, a expliqué la directrice du home, Morgane Daniel, à la RTBF. Elle a indiqué avoir reçu le renfort d’infirmiers et de brancardiers.

Avec Belga – Photo :