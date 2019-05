La commune d’Ixelles refuse un permis d’urbanisme à KFC

La commune d’Ixelles a refusé de délivrer un permis d’urbanisme à la chaîne de restaurants KFC pour l’installation d’une enseigne de fast-food au numéro 1 de la chaussée d’Ixelles, annonce l’échevine de l’Urbanisme Yves Rouyet (Ecolo) et l’échevine du Commerce Audrey Lhoest (Ecolo).

La commune explique avoir refusé ce permis d’urbanisme en raison de la forte concentration d’établissements horeca dans un rayon de 100 mètres et la densité commerciale déjà importante dans le quartier. “La chaussée d’Ixelles est une rue à forte concentration de commerces de type fast-food, et l’accumulation d’établissements de même type réduit la diversité de l’offre commerciale du quartier”, explique l’avis du service commerce de la commune, concernant cette demande de permis d’urbanisme de la part de KFC. “La prolifération de fast-food est de nature à nuire aux qualités urbanistiques et sociales du quartier”, ajoute encore la commune d’Ixelles.

En outre, la commune met en garde contre les conditions d’élevages des poules utilisées pour les produits de KFC, prenant en exemple les nombreux reportages dénonçant les pratiques de la chaîne de restauration rapide.

KFC a introduit un recours contre cette décision auprès de la Région bruxelloise. La chaîne américaine de restauration rapide prévoit d’ouvrir son premier restaurant au sein de la gare de Bruxelles-Nord. Le groupe a annoncé son ambition d’ouvrir 150 établissements en Belgique.

