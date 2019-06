Ixelles : des riverains de la rue Washington contestent un projet immobilier

Des riverains de la rue Washington à Ixelles contestent la future construction d’une cinquantaine de logements à la place d’un bâtiment qui va être détruit.

Le comité de quartier Washington-Hector Denis-Abbaye a interpellé le conseil communal d’Ixelles pour demander une réévaluation du projet de construction de 49 logements et de 66 places de parking à la place de l’ancien hôtel de Mérode, dans la rue Washington. Le projet du promoteur VV Résidences prévoit la rénovation de l’ancien hôtel, la destruction d’un immeuble à côté et la construction de quatre nouveaux bâtiments pour ces bâtiments et places de stationnement.

Le projet a déjà été revu par VV Résidences après un premier refus de la commission de concertation et de la commune, mais ce plan ne plaît toujours pas aux riverains du quartier qui estiment le projet trop grand pour cet espace, et que de trop nombreux projets sont déjà en cours de construction. La Région bruxelloise doit encore décider si le promoteur disposera bientôt d’un permis de construire.

■ Reportage d’Arnaud Bruckner et Béatrice Broutout.