Forest : l’épopée rocambolesque du jardin de la villa Dewin

Nouveau rebondissement dans le dossier de classement de la villa Dewin et son jardin à Forest. Les riverains ont fait une découverte qui pourrait confirmer l’intérêt historique de préserver l’entiereté du jardin.

La villa Dewin à Forest est connue pour être une perle historique de style Art déco. Elle a été construite en 1922 par l’architecte Jean-Baptiste Dewin(1873- 1948). Son jardin est également remarquable à plus d’un titre. Avec sa roseraie et ses chemins courbés, il présente un style typique de la mouvance pittoresque de l’entre deux-guerres.

Depuis plusieurs années, le site est convoité par des promoteurs immobiliers. Pour tenter de le préserver, des habitants du quartier ont créé le comité Meunier. Ils ont notamment soutenu la demande de classement du site au près de la Commission royale des Monuments et Sites. En 2016, la Région bruxelloise a octroyé ce classement, mais partiellement. Elle a classé la villa et une partie du jardin. Une décision insuffisante pour les riverains. A peine quatre mois plus tard, un autre projet immobilier planifiait de s’installer sur la partie non-classée.

Récemment, les riverains ont introduit une demande d’extension du classement du jardin de la villa Dewin. Ils ont également fait une découverte : les dimensions du jardin correspondent à la spirale de Fibonacci inspirée du Nombre d’Or. Cette nouvelle pourrait remettre en cause le classement partiel du jardin.

