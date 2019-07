Forest : le recours contre le permis pour la Villa Dewin jugé en août

Le comité de quartier Meunier a récemment été entendu par le collège régional d’environnement concernant son recours déposé contre le permis octroyé par Bruxelles-Environnement pour la création de 41 places de stationnement sur une partie du jardin de la Villa Dewin, à Forest.

La saga autour du jardin de la Villa Dewin, à Forest, se poursuit. Cela fait plusieurs mois que les riverains du quartier Meunier, réunis autour d’un comité de quartier, se battent contre le projet de construction d’un immeuble pour 39 logements et de 41 places de stationnement sur la partie non-classée du jardin de la Villa Dewin. Une moitié du jardin de cette villa historique n’est en effet pas classée et peut donc subir d’éventuelles modifications.

En mars dernier, la commission de concertation avait rendu un avis défavorable concernant ce projet immobilier. Mais le permis d’environnement avait finalement été octroyé par Bruxelles-Environnement, au grand dam du comité de quartier Meunier. Ce dernier avait donc déposé, le 26 mai dernier, un recours auprès du collège d’Environnement afin de dénoncer les erreurs que contiendrait le permis.

Le comité de quartier a été entendu le 8 juillet dernier, et une décision du collège est attendue pour le début du mois d’août. Par voie de communiqué, le comité de quartier Meunier demande déjà à Bruxelles-Environnement “de prendre ses responsabilités en matière de

protection de l’environnement et des arbres, en cette période de dérèglement climatique particulièrement alarmante. (…) Des alternatives plus respectueuses de l’environnement doivent être mises en place pour valoriser ce lieu hors du commun”.

Concernant le permis d’urbanisme, le dossier est toujours en cours d’instruction à la Région bruxelloise.

Gr.I. – Photo : Comité de quartier Meunier