Une dispute dans une discothèque bruxelloise dégénère: deux personnes prises en chasse jusqu’à Diegem

Deux suspects ont été arrêtés samedi matin à la suite d’un incident survenu après une course-poursuite à Diegem (Brabant flamand). Une arme à feu aurait également été brandie lors de cet incident. C’est ce qu’indique le parquet de Hal-Vilvorde.

Selon les premières constatations, un homme et une femme se seraient disputés avec quatre hommes dans une discothèque à Bruxelles la nuit dernière. Lorsque les deux individus ont quitté la discothèque, ils auraient été pris en chasse en voiture par quatre hommes.

“Le véhicule des victimes s’est finalement immobilisé à Diegem à la suite d’un pneu crevé“, indique le parquet de Hal-Vilvorde. “Les quatre suspects seraient alors sortis de leur voiture et auraient commencé à frapper le véhicule des victimes. L’un d’entre eux aurait également brandi une arme à feu. Après l’incident, les quatre hommes ont pris la fuite avec leur voiture. La police est arrivée sur les lieux et a pu interpeller un suspect de 32 ans et un autre de 31 ans. La voiture utilisée pour la fuite a également été retrouvée sur un parking. Le véhicule s’est avéré avoir, lui aussi, un pneu crevé.”

Belga – Photo : Belga Image