La plupart des supermarchés Aldi en grève à Bruxelles et en périphérie

Plus de huit supermarchés Aldi sur dix de la Région bruxelloise et sa périphérie ont fermé leurs portes samedi à la suite d’une grève menée par le personnel des magasins, soutenu par les syndicats Setca et CNE.

Les travailleuses et travailleurs dénoncent l’annonce de négociations autour d’une future ouverture dominicale. L’information, rapportée par RTL Info, a été confirmée par Safouane Akremi, permanent syndical Setca BHV.

Les supermarchés Aldi d’Anderlecht, de Saint-Gilles, d’Uccle, mais aussi de Drogenbos ou de Steenokkerzeel sont notamment concernés par ce débrayage, a fait savoir le représentant du syndicat socialiste. Les autres magasins en Flandre ou en Wallonie ne sont normalement pas touchés.

L’action de ce samedi a été initiée par les employés des magasins. “Le Setca soutient simplement ces mouvements“, a précisé Safouane Akremi. “La CNE couvre l’ensemble des actions menées par le personnel, mais n’organise rien de sa propre initiative avant le début des discussions“, ajoute Evelyne Zabus, permanente syndicale CNE, en charge des magasins Aldi. Rien n’indique pour l’heure que la grève sera prolongée lundi.

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Le travail dominical envisagé par la direction est au cœur des revendications. “C’est la demande qui a fait déborder le vase. Cela signifie que les travailleurs ne pourront plus bénéficier d’un jour de congé fixe“, déplore le représentant du Setca.

Des discussions auront lieu en juin entre les représentants du personnel et la direction autour de cette question.

Plusieurs dizaines de supermarchés Aldi, principalement en Flandre, avaient déjà fermé vendredi et samedi derniers à la suite de cette annonce d’une possible ouverture le dimanche.

Belga – Photo : Belga Image