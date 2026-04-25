Laeken : mouvement de grève à Aldi contre l’ouverture du magasin les dimanches

À Laeken, le supermarché Aldi a fermé ses portes ce matin après une action de grève du personnel.

Les employés protestent contre la volonté de la direction d’ouvrir le magasin le dimanche.

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Les syndicats dénoncent un manque de dialogue et estiment qu’une ouverture dominicale n’aura aucun impact sur le chiffre d’affaires.

De son côté, la direction affirme ne pas avoir le choix face à la concurrence. Le magasin pourrait rester fermé lundi si les employés décident de reconduire le mouvement.

La chaîne de supermarchés assure continuer à tendre la main aux partenaires sociaux et dit avoir confiance en une concertation sociale constructive.

■ Reportage de Sarah Uenten