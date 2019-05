Inauguration d’un buste d’Hergé dans son quartier d’enfance, place de Theux, à Etterbeek

Un buste d’Hergé a été inauguré mercredi midi place de Theux à Etterbeek par le bourgmestre de la commune Vincent De Wolf ainsi que par la veuve de l’artiste, Fanny Rodwell, et Nick Rodwell, qui représentent tous deux la société Moulinsart.

Le 22 mai, Georges Remi, mieux connu sous le nom d’Hergé, aurait célébré son 102e anniversaire. Le créateur de Tintin est en effet né en 1907 à Etterbeek, au numéro 25 de la rue Cranz, aujourd’hui dénommée rue Philippe Baucq. “L’enfance d’Hergé sera marquée par plusieurs déménagements, tous dans le même quartier de notre commune: celui qui nous accueille aujourd’hui“, a rappelé Vincent De Wolf.

Si Hergé a passé sa scolarité à l’Athénée d’Ixelles et à l’Institut Saint-Boniface, “toutes ses pérégrinations familiales en attestent: Hergé est véritablement un enfant d’Etterbeek. Et jusqu’à présent, seuls l’existence d’une plaque commémorative sur sa maison natale et le nom attribué à notre bibliothèque communale en fournissaient l’indication.” Le buste a été sculpté par l’artiste Nat Neujean. Son fils Bertrand Neuman assure que son père, décédé il y a un an, aurait apprécié de voir ce buste exposé dans l’espace public.

“Il m’a dit: j’ai capté le Hergé qu’on connaît un peu moins, c’est-à-dire très anxieux, parfois un peu déprimé, qui cherchait la perfection… Il n’aimait pas beaucoup être photographié, car il disait que ce n’est pas lui qu’il fallait montrer mais ses personnages. Mais quand il a vu le buste, il a dit qu’il voulait un exemplaire (…) et il a acquis un exemplaire en 58.“

Le groupe de travail chargé par le Collège du projet a également proposé que certaines rues autour de la sculpture soient symboliquement rebaptisées au nom de personnages des aventures de Tintin, la place de Theux prenant pour sa part le nom de place Hergé.

Belga