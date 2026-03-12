Manifestation nationale du 12 mars : plusieurs blessés à la suite de l’intervention policière à l’ambassade américaine

Au moins trois personnes blessées lors de l’intervention policière survenue jeudi aux abords de l’ambassade américaine, dans le cadre de la manifestation nationale, ont été prises en charge à la clinique Saint-Jean, a rapporté un témoin lui-même blessé auprès de l’agence Belga.

Fabrizio, 56 ans, qui manifestait aux côtés de personnes sans identification particulière, a subi des coups de matraque lui occasionnant une ouverture du cuir chevelu et un important saignement à la tête. “À hauteur de l’ambassade américaine, où se trouvaient de nombreux policiers, un groupe d’agents a traversé le boulevard et a encerclé des jeunes qui manifestaient pacifiquement”, a-t-il expliqué à sa sortie de la clinique Saint-Jean, assurant qu’il n’avait constaté ni dégradation ni jet de projectile envers les forces de l’ordre.

►Lire aussi | Manifestation nationale : entre 80.000 et 100.000 manifestants dans les rues de Bruxelles contre les mesures du gouvernement

“Moi et d’autres personnes avons poliment interpellé la police pour leur demander la motivation de leur intervention, ce qui nous a valu des coups de matraque et l’utilisation à bout portant de gaz lacrymogènes“, poursuit-il. “J’ai été blessé à la tête. Des secouristes indépendants m’ont pris en charge et recommandé d’aller me faire examiner à l’hôpital, où il a été constaté que je souffrais d’une ouverture du cuir du chevelu, ce qui me vaut un arrêt de travail jusqu’à la fin de la semaine.” Au moins deux autres personnes présentant des blessures similaires ont été admises à la clinique Saint-Jean, rapporte Fabrizio.

La police de Bruxelles-Capitale-Ixelles affirme de son côté qu’un “groupe restreint d’individus s’en est pris au bâtiment de Beobank, boulevard du Régent, à hauteur de Madou“. “Nos services sont immédiatement intervenus afin de prévenir tout dégât supplémentaire et de rétablir l’ordre public. Grâce à une intervention ciblée contre ces fauteurs de troubles, la situation a pu être rapidement maîtrisée.” À ce stade, une cinquantaine d’arrestations administratives ont été effectuées, précise la police.

►Lire aussi | Le secteur de la santé se mobilise au CHU Saint-Pierre contre les mesures Arizona

Belga