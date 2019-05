Elections 2019 : les résultats complets au parlement bruxellois et à la Chambre (infographies)

Les chiffres définitifs sont tombés en cours de nuit, voici à quoi ressembleront le parlement bruxellois et la Chambre à la suite du scrutin de ce dimanche 26 mai.

► Au parlement bruxellois

A Bruxelles, le PS comptera 17 sièges au sein de l’hémicycle du Parlement bruxellois, soit 4 élus en moins par rapport à la dernière législature. Ecolo (15 élus contre 8 en 2014) signe la plus grosse progression. Ils devancent le MR (13 sièges contre 18 en 2014). Ils devancent DéFI (10 contre 12 en 2014) et le PTB (10 contre 4 en 2014). Le CDH perd 3 sièges (6 sièges contre 9 en 2014). Groen gagne 1 sièges et en comptera donc 4. La N-VA conserve ses trois sièges.

Concernant les listes néerlandophones, Groen passe en tête avec 4 sièges (un de plus qu’en 2014) contre 3 sièges pour l’Open VLD (-2 sièges), la N-VA (+0) et le sp.a-One.brussels (+0). Le CD&V perd un siège et n’en n’aura donc plus qu’un, alors que la liste citoyenne Agora obtient son premier siège, tout comme PVDA. Le Vlaams Belang conserve lui son siège.



► Chambre des représentants

Au niveau fédéral, la N-VA perdrait 8 sièges et conserverait toutefois le statut de premier parti de Belgique avec 25 élus. Le PS resterait en deuxième position avec 20 sièges (soit 3 sièges de moins par rapport à 2014), tout juste devant le Vlaams Belang (18 sièges, soit 13 élus en plus).

Le MR serait le deuxième parti francophone de la Chambre avec 14 sièges (soit 6 élus de moins), tout juste devant Ecolo, qui compterait 13 sièges (7 élus de plus qu’en 2014). Notons également que le cdH passerait de 9 à 5 sièges, alors que DéFI conserverait deux élus.

Rédaction, image Belga