Élections 2019 : ces députés n’ont pas été réélus au Parlement bruxellois

Les élections régionales à Bruxelles ont révélé quelques surprises ce dimanche.

Du côté du PS, suite à la perte de quatre sièges, certains députés sortants n’ont pas été réélus au Parlement bruxellois. C’est notamment le cas de Simone Susskind, élue depuis 2014 et sénatrice depuis 2017, de Kenza Yacoubi et de Béa Diallo.

Au MR, David Weytsman n’a pas été réélu mais reste deuxième suppléant au sein du groupe libéral.

► Lire aussi : Voici la composition du Parlement bruxellois, un siège pour Agora et DierAnimal

Au cdH, Ahmed El Khannouss a également perdu son poste de député bruxellois, alors que le neveu de Joëlle Milquet, Julien Milquet, n’a pas été élu. En outre, l’ancien journaliste Philippe Malherbe, dernier de la liste, n’a pas non plus obtenu assez de voix (un peu plus de 1.000) pour obtenir un siège dans l’hémicycle de la capitale.

Du côté de l’Open VLD, Khadija Zamouri et Stefan Cornelis n’ont pas obtenu assez de voix pour obtenir un nouveau poste de député bruxellois.

Chez Groen, Bruno De Lille, qui poussait la liste néerlandophone, n’a pas été réélu. Tout comme Paul Delva au CD&V.

Gr.I. – Photo : Belga