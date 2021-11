Un nouveau Codeco annoncé ce vendredi en vue de règles fortes et immédiates

Un Comité de concertation aura lieu vendredi à 8h, a annoncé le Premier ministre Alexander De Croo jeudi à la Chambre. Celui-ci se penchera sur la situation sanitaire, alors que les contaminations au Covid-19 en Belgique ont atteint lundi un chiffre record depuis le début de la pandémie avec 23.621 cas.

► Les chiffres bruxellois | Covid-19 : plus de 1000 nouveaux cas quotidiens à Bruxelles

Cette réunion, convoquée à 8h00 du matin, se tiendra à peine une semaine après le dernier “codeco” à l’issue duquel les ministres des différents niveaux de pouvoir avaient convenu de se revoir… l’année prochaine. Il était alors question d’étendre le port du masque et le télétravail, d’assortir le Covid Safe Ticket d’autres mesures et d’insister encore sur les mesures de précaution.

► Toutes les informations et les réactions | Port du masque, télétravail obligatoire, 3e dose… : voici les mesures annoncées par le Codeco

L’objectif de la réunion de demain sera de diminuer la pression sur les hôpitaux et particulièrement les soins intensifs. “Je plaiderai pour des règles fortes qui entreront en vigueur immédiatement. On ne peut pas attendre“, a souligné le ministre de la Santé, Frank Vandenbroucke.

Tous les secteurs touchés

Les représentants des différents gouvernements travailleront sur trois axes : l’accélération de la vaccination, des mesures pour soulager le secteur des soins et une série de mesures “‘non médicales”. Le ministre n’a pas détaillé les mesures complémentaires qui seront proposées, mais elles toucheront tous les secteurs, a-t-il averti : l’enseignement, les loisirs et le monde professionnel. Et il y aura des limitations, voire l’arrêt des activités les plus risquées.

Selon L’Echo et De Tijd, le commissaire Corona propose une série de mesures qui rappellent certaines restrictions imposées dans le passé : quatre personnes à table dans l’Horeca et fermeture à minuit, faire ses courses seul, la pratique sportive en intérieur autorisée, mais sans public, etc.

Le plus gros tour de vis concernerait le secteur de la nuit puisqu’il est question d’interdire des activités où les gens ne sont pas assis et se déplacent sans qu’il soit possible de garantir le port du masque.

Le gouvernement fédéral se réunira au préalable ce jeudi soir à 20h00 en comité restreint, a précisé le cabinet du Premier ministre.

► À lire aussi | Quatrième vague : les hôpitaux bruxellois sous tension

Avec Belga – Photo : Belga

■ Reportage de Michel Geyer, Thibault Rommens et Stéphanie Mira