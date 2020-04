Moins de tests annoncés à Bruxelles qu’en Flandre : “Les tests vont bientôt être inclus dans les stats”

Depuis le 10 avril dernier, 13 544 tests ont été réalisés dans les maisons de repos en Belgique, indique Sciensano dans son bulletin quotidien de l’épidémie. 6 126 résidents ont été testés en Flandre contre 139 en Wallonie et 131 à Bruxelles. Pourquoi une telle différence entre les Régions ?

Au total, 7 146 analyses ont été réalisées sur du personnel (3 004 en Flandre, 3 824 en Wallonie, 104 à Bruxelles et 214 ‘inconnu’). Celles-ci ont donné lieu à 13% de résultats positifs. 6 398 tests ont aussi été effectués chez des résidents (6 126 en Flandre, 131 à Bruxelles et 139 en Wallonie), avec un test sur cinq positif.

Pour les membres du personnel en Belgique, 690 de ces tests concernent des personnes symptomatiques, avec 37% qui se sont révélés positifs, et .456 visent des travailleurs asymptomatiques (11% de positifs). Chez les résidents, la proportion de tests positifs était plus précisément de 20% en Flandre, 25% en Wallonie et 10% à Bruxelles.

“20 000 prélèvements réalisés”

Pourquoi y a-t-il actuellement bien plus de tests annoncés en Flandre qu’en Région bruxelloise ? Cela s’explique principalement par le fait que Sciensano n’a pas encore reçu les résultats complets des tests effectués récemment dans les maisons de repos de la capitale. “20 000 prélèvements ont été réalisés depuis le week-end dernier mais les résultats ne sont pas encore parvenus à Sciensano”, nous confirme-t-on au cabinet du ministre bruxellois de la Santé Alain Maron (Ecolo). “La majorité des tests ont été livrés jeudi et vendredi derniers. Bref, c’est une question de quelques heures avant que ces tests soient intégrés dans les statistiques de Sciensano”, précise-t-on.

C’est donc une question de latence entre les tests réalisés, les résultats de ces tests annoncés aux maisons de repos et les résultats transmis à Sciensano, l’Institut belge de la Santé, qui explique cette différence entre la Flandre (où des tests ont été réalisés quelques jours auparavant) et la Région bruxelloise.

Philippe De Backer, ministre en charge de l’approvisionnement du matériel destiné à lutter contre le coronavirus, a précisé pour sa part, en commission de la Santé que 194 maisons de repos ont reçu environ 19 500 tests et le groupe cible est actuellement l’ensemble du personnel soignant et tous les résidents qui n’ont pas encore été testés. Il a ajouté que dans les deux à trois semaines à venir, environ 200 000 tests seront effectués dans les maisons de repos : 67 000 en Wallonie, 121 000 en Flandre et 20 000 à Bruxelles.

Gr.I. avec Belga – Photo : Belga/Dirk Waem