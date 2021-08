Le Covid Safe Ticket étendu à Bruxelles ? “Oui, si les chiffres ne s’améliorent pas d’ici fin septembre”

Dans un entretien accordé à la DH et La Libre, le ministre bruxellois de la Santé Alain Maron (Ecolo) a confirmé être favorable à l’extension du Covid Safe Ticket, sous conditions, si les chiffres de l’épidémie ne s’améliorent pas d’ici à un mois.

Alain Maron indique d’abord le plan de vaccination prévu à l’échelle bruxelloise pour cette rentrée. Vu les taux de vaccination encore trop bas à Bruxelles (à peine 60% de la population âgée de plus de 18 ans est totalement vaccinée au 23 août), la Région va mettre en place “entre trente et quarante dispositifs décentralisés” de vaccination. “Ces lieux seront mobiles, ciblés dans les 43 quartiers où la vaccination est plus faible”, précise le ministre.

Ce seront notamment les “vacci-bus”, des locaux décentralisés proposés par les communes ou encore des lieux de culte. Alain Maron précise encore que des contacts sont pris avec les pharmaciens et médecins pour que la campagne de vaccination se poursuive plus rapidement. Des actions de sensibilisation sont également prévues, notamment auprès des écoles pour pousser à la vaccination des 12-17 ans.

Le ministre régional indique clairement que si l’épidémie de Covid-19 se poursuit à ce rythme, qu’aucune baisse claire des chiffres de contaminations et d’hospitalisations n’est confirmée d’ici fin septembre et que le taux de vaccination par tranche d’âge reste trop bas, “il faudra réfléchir – avec toutes les parties prenantes – à l’opportunité d’étendre le champ d’application du Covid Safe Ticket“. “Le monde de l’entreprise est favorable à ce que l’on puisse le faire car il préfère pouvoir mener des activités avec un Covid Safe Ticket que de ne pas les mener du tout”, dit encore Alain Maron, qui estime toutefois que ce ticket devrait “avoir une durée limitée” et “sur base d’un cadre légale solidement établi”.

Enfin, le ministre de la Santé demande que le fédéral renforce les contrôles aux retours de voyage. “Il faut contrôler personne par personne, sur les vols de retour des pays avec les taux d’infection les plus élevés”, estime Alain Maron, qui rappelle que le taux de positivité dépasse parfois les 10% parmi les personnes de retour d’une zone rouge hors d’Europe.

